В Госдуме назвали возможным запрет на работу мигрантов в такси по всей России

Решение губернатора Калужской области Владислава Шапши ограничить сферы, в которых могут работать мигранты, можно только поддержать, считает председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что инициативу позже будет возможно распространить на всю страну.

Ранее стало известно, что Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. В соответствии с новым документом, иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Организациям в Калужской области дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

«Пусть сейчас в Калуге попробуют»

Калужская область после такого решения точно не останется без водителей и общественного транспорта, отметил Москвичев. По мнению депутата, это очень крепкий, быстро развивающийся и растущий субъект, и все, что там сегодня делается, необходимо брать на вооружение другим регионам.

«Пусть сейчас в Калуге попробуют, а потом, возможно, и на всю страну распространим, посмотрим. Но я убежден, что на общественном транспорте должны работать граждане России. А если и иностранцы, то они должны сдавать соответствующие экзамены и иметь допуск, как и во всем мире. Чтоб гражданину России, например, устроиться в Германии водителем, надо два года учиться, сдавать экзамен, язык, знать маршрутную сеть и город. Не все так просто. Поэтому я это решение только поддерживаю», — подчеркнул депутат.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в Россию растет. По его словам, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Политик предположил, что такая ситуация отчасти связана с ослаблением в ряде стран противоэпидемических мер.