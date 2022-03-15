Минобороны сообщило о желании беженцев эвакуироваться только в Россию

Минобороны заявило, что украинские беженцы хотят эвакуироваться только в Россию

Мирные граждане, удерживаемые в украинских городах, желают эвакуироваться только в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

«В условиях нарастающего гуманитарного кризиса значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах и используемого ими в качестве живого щита, ищет возможность эвакуации только в Россию», — подчеркнул он.

По словам Мизинцева, мирные жители не рассматривают варианты выхода в западные страны. Об этом свидетельствуют очередные многомиллионные обращения граждан к российской стороне.

Ранее Минобороны заявило о взятии под контроль ВС России всей территории Херсонской области. Кроме того, группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Пантелеймоновка, выйдя на рубеж поселений Верхнеторецкое и Новоселовка-2.