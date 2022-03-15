Диетолог рассказал о необходимых для употребления весной продуктах

Диетолог Гинзбург посоветовал весной употреблять больше черники, ежевики, малины и чеснока

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необходимых для употребления весной продуктах беседе с URA.RU.

Специалист посоветовал употреблять в пищу больше черники, ежевики, малины, а также чеснока и лука, чтобы поддержать уставший после зимы иммунитет. «Организм сейчас нуждается в весенних витаминах, типа аскорбиновой кислоты, противовоспалительных флавоноидах», — подчеркнул он.

Гинзбург также порекомендовал обратить внимание на цитрусовые. «Один-два апельсина, мандарина или чего-нибудь цитрусового в день. Это позволит нам не простужаться, позволит сохранять тонус, быть бодрыми, энергичными», — сказал он.

По словам диетолога, весной также следует добавить в рацион морскую рыбу, так как организму нужны витамин D и Омега-3 кислоты.

Ранее Гинзбург назвал самодельные бутерброды полезной заменой фастфуду. Диетолог посоветовал в отсутствие ресторанов быстрого питания делать сэндвичи, салаты и овощные нарезки. Также для перекуса, по его словам, подходят кисломолочные напитки, мюсли, орехи и нежирная курица.