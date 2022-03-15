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Стала известна судьба задержанного СБУ известного украинского писателя

Сын украинского писателя Яна Таксюра рассказал, что его отца заподозрили в госизмене

Фото: Wikipedia

Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, пропавший в Киеве после обыска спецслужб, помещен в СИЗО и проходит подозреваемым по делу о государственной измене. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил его сын Илья.

О задержании публициста, известного критическими высказываниями в адрес неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщалось 10 марта. По словам нашего собеседника, в СИЗО мужчину под угрозой пыток заставили подписать несколько неизвестных документов, а затем вменили дело о государственной измене. Адвоката к задержанному не пустили до сих пор, его судьба остается неясной.

«У моего отца подозрение на онкологию, он плохо себя чувствует. Его нужно выпустить из СИЗО хотя бы до суда, чтобы он мог нормально принимать лекарства у себя дома, а не в камере с тараканами», — рассказал Илья Таксюр.

Он отметил, что врач, который навестил подозреваемого 18 марта, диагностировал резкое ухудшение его самочувствия. Мужчина потерял сознание из-за боли, однако начальство изолятора не одобрило его транспортировку в больницу.

Измену родине, скорее всего, шьют за то, что он поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП)

Илья Таксюр

Согласно украинскому законодательству, выпустить подозреваемого из изолятора может только следователь, который, как пояснил сын задержанного, сейчас не выходит на связь ни с адвокатом, ни с родственниками.

«Не только Ян Ильич Таксюр оказался в безвыходном положении — в такой ситуации все те, кто попал в период военного положения под репрессивную машину СБУ», — заключил он.

Ранее стало известно о похищении в Киеве известного политолога и публициста Дмитрия Джангирова. Эксперт сознательно не захотел уезжать из украинской столицы. После задержания на его странице в соцсетях стали появляться провластные публикации.

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Алевтина Запольская
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