На Украине законодательно запретили отрицать «агрессию России»

Президент Украины Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать «агрессию России»

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать или оправдывать «агрессию России», пишет РИА Новости со ссылкой на комитет гуманитарной и информационной политики Украины.

За нарушение закона предусматривается уголовная ответственность. Правило запрещает изготовление и распространение «информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора». Закон запрещает описывать ситуацию на Украине «как внутриукраинский или гражданский конфликт». Какое наказание ждет нарушителей, не уточняется.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Целью операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.