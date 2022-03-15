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На Украине законодательно запретили отрицать «агрессию России»

Президент Украины Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать «агрессию России»

Фото: Pixabay.com

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать или оправдывать «агрессию России», пишет РИА Новости со ссылкой на комитет гуманитарной и информационной политики Украины.

За нарушение закона предусматривается уголовная ответственность. Правило запрещает изготовление и распространение «информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора». Закон запрещает описывать ситуацию на Украине «как внутриукраинский или гражданский конфликт». Какое наказание ждет нарушителей, не уточняется.

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Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Целью операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марина Совина
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