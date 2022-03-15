Белый дом допустил встречу Байдена с Зеленским в конце марта

Пресс-секретарь Белого дома Псаки не исключила встречу Байдена и Зеленского в Брюсселе

США не исключают проведение встречи американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

Как уточнила представитель администрации американского президента, программа визита Байдена все еще согласовывается. «Мы по-прежнему согласовываем детали поездки», — подчеркнула она. Журналисты поинтересовались у Псаки, допускает ли она, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. По словам пресс-секретаря, она не исключает этого варианта.

«Наш главный фокус сейчас — провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе», — добавила она.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

