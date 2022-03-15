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Белый дом допустил встречу Байдена с Зеленским в конце марта

Пресс-секретарь Белого дома Псаки не исключила встречу Байдена и Зеленского в Брюсселе
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Pool via CNP / Globallookpress.com

США не исключают проведение встречи американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

Как уточнила представитель администрации американского президента, программа визита Байдена все еще согласовывается. «Мы по-прежнему согласовываем детали поездки», — подчеркнула она. Журналисты поинтересовались у Псаки, допускает ли она, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. По словам пресс-секретаря, она не исключает этого варианта.

«Наш главный фокус сейчас — провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе», — добавила она.

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Марина Совина
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