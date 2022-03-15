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В российском городе решили избавиться от особняка с позолотой и обоями Versace

В Новосибирске роскошный дом с обоями Versace выставили на продажу за 21,5 миллиона рублей

Фото: novosibirsk.n1.ru

В Новосибирске решили избавиться от огромного особняка с роскошным ремонтом. Объявление о продаже трехэтажного дома в частном секторе Заельцовского района опубликовано на сайте N1.ru.

Как говорится в описании выставленной на продажу недвижимости, коттедж расположен в престижном и экологически чистом месте российского города. Площадь участка — 5,4 сотки, однако у будущего владельца появится возможность выкупить соседнюю территорию. Нынешние собственники попросили за особняк 21,5 миллиона рублей, но уточнили, что готовы к торгу с реальным покупателем.

В доме площадью 651,9 квадратных метра есть несколько санузлов и восемь комнат, включая баню с бассейном, гостиную, столовую с зоной для камина, кухню, детскую. Среди особенностей особняка — роскошная отделка, где использованы мозаика, подобные античным колонны, камень и позолоченные элементы. Кроме того, на стенах одного из помещений можно заметить обои итальянского бренда Versace.

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Авторы объявления также отметили, что на участке расположен гараж, а поблизости есть вся необходимая инфраструктура — в пешей доступности находятся школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Квартиру с роскошными интерьерами в стиле барокко в ноябре 2021 года решили продать в Музыкальном районе Краснодара. За «двушку» площадью 70 квадратных метров с золотыми барельефами и многочисленными зеркалами попросили более 12 миллионов рублей. Особенностью недвижимости является фреска с изображением Иисуса Христа, которой украшена прихожая.

Нина Ташевская
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