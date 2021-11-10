В российском гетто решили продать жилье с золотым унитазом и Христом в прихожей

В неблагополучном районе Краснодара решили продать роскошную двухкомнатную квартиру с интерьером в стиле барокко. За жилье с фресками и золотом риелторы попросили более 12 миллионов рублей, сообщает газета «Комсомольская правда».

Музыкальный микрорайон считают местным гетто — там плохие дороги, тесная застройка и неразвитая инфраструктура. В начале ноября в одном из непримечательных снаружи домов обнаружили элитную недвижимость — на продажу выставили «двушку» площадью 70 квадратных метров, увешанную золотыми барельефами и многочисленными зеркалами.

По словам курировавшей сделку риелтора, над ремонтом работали профессиональные дизайнеры, и все детали интерьера выполнены из дорогих материалов. Межкомнатные двери и мебель сделаны из массива, а в санузле стоит позолоченный унитаз. Одной из особенностей квартиры эксперт назвала фрески — прихожую украшает идущий по воде Иисус Христос, а в столовой разместили репродукцию картины «Тайная вечеря».

Стоимость объекта колебалась от 7 до 12 миллионов рублей. Однако приобрести его было не так просто — предыдущие собственники еще не выплатили за квартиру ипотеку. Новому хозяину необходимо погасить долг по кредиту, который эксперты оценили в 1,7 миллиона рублей. Кроме того, в квартире незаконно объединили лоджию со столовой — банки не одобрят ипотеку на такое жилье. Журналисты «Комсомольской правды» предположили, что трудности не отпугнули новых владельцев, поскольку объявление о продаже недвижимости уже убрали с сайта.

Неожиданно роскошным жильем оказался и неприметный британский бункер. Внутри него обнаружили три элитные квартиры с личной парковкой и внутренним двориком. Здание собираются продать целиком на аукционе и получить за него 1,9 миллиона фунтов стерлингов (181,9 миллиона рублей).