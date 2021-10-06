Курортный город превзошел Москву по росту цен на вторичное жилье

Риелторы проанализировали рынок вторичной недвижимости в российских городах по удорожанию квадратных метров. Лидером по увеличению цен на жилье с начала года по сентябрь стал Краснодар, который превзошел столицу по указанному показателю. Данные составленного рейтинга публикует РИА Новости со ссылкой на экспертов консалтинговой группы SRG.

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Стоимость «квадрата» жилья в столице выросла с последнего месяца лета на 1,05 процента до 264,83 тысячи рублей (+19,07 процента в годовом выражении сентябрь к сентябрю 2020-го). С начала года прирост цен на вторичные квартиры в Москве составил 10,68 процента, подчеркнули аналитики. Самым подорожавшим за девять месяцев стал квадратный метр в Краснодаре. Средняя стоимость «квадрата» жилья в курортном городе по итогам сентября составила 71,48 тысячи рублей (на 28,82 больше, чем в январе). Годовое подорожание «вторички» в Краснодаре установилось на уровне 32,84 процента.

Второе место по динамике роста цен занял сибирский город Омск. С января 2021-го средняя стоимость «квадрата» там увеличилась на 22,69 процента, до 57,99 тысячи рублей, а за год — на 30,38 процента. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород с подорожанием жилья с начала года на 20,92 процента до 86,21 тысячи рублей, а за год — на 29,78 процента. В десятку городов с наибольшим ростом средней стоимости «квадрата» с января 2021 года попали также Казань (+18,11 процента), Воронеж (+14,49 процента) и Тюмень (+14,11 процента).

Ранее в сентябре глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что цены на вторичное жилье в России перестали расти, от месяца к месяцу стоимость «вторички» не меняется. Нулевая ценовая динамика на данном рынке наблюдается три с половиной месяца подряд, уточнил эксперт.