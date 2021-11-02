Британский ядерный бункер неожиданно оказался роскошным жильем

В Великобритании выставили на продажу неприметный снаружи ядерный бункер, который оказался неожиданно роскошным жильем. Железобетонное здание скрывало в себе три элитные квартиры, пишет The Sun.

Бомбоубежище в деревне Мистли, графство Эссекс, построили в 1951 году во время холодной войны — оно должно было служить узлом связи в случае нападения и защищать правительственных чиновников. Толщина стен бункера — 600 миллиметров, но по назначению здание никогда не использовалось, его переделали под жилые помещения.

Теперь внутри расположены три квартиры премиум-класса — одна четырехкомнатная и две трехкомнатные. Во всех из них сохранились оригинальные защитные двери и стены, а также проведен роскошный ремонт — ванные комнаты облицованы итальянским мрамором, на кухнях установлены гранитные столешницы и во всех помещениях есть теплый пол. Кроме того, у каждой квартиры есть личная парковка и огороженный участок во дворе.

Ранее объекты пытались продать по отдельности по цене от 550 тысяч фунтов стерлингов (53,7 миллиона рублей), а теперь бункер планируют выставить на аукцион целиком. Стартовая цена — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (136,7 миллиона рублей), но владельцы рассчитывают получить за него 1,9 миллиона фунтов стерлингов.

В 2020 году в США на продажу выставили другой роскошный бункер. Убежище принадлежало бывшему исполнительному директору компании Avon Жирарду Хендерсону. В подземном особняке пять спален, несколько переговорных зон, игровая комната с двумя барами и водопад. Стоимость такого жилья оценили в 18 миллионов долларов.

