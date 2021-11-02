В Сочи нашли район с дешевым жильем

Жилье в Лазаревском районе Сочи оказалось на 40 процентов дешевле, чем в Центральном

Самая доступная недвижимость в Сочи продается в Лазаревском районе, говорится в сообщении агентства «ОНИКС-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру». В октябре 2021-го средняя стоимость квартир площадью от 30 до 50 квадратных метров в этой локации была на 43 процента ниже, чем в Центральном и Адлерском районах.

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Самая доступная квартира в Лазаревском районе (если рассматривать сегмент жилья площадью от 30 до 50 квадратных метров) оценивается в 4,5 миллиона рублей. При этом владелец готов продать ее только за наличные. Объект расположен в шаговой доступности от моря.

Также в Лазаревском районе нашли самые дешевые квадратные метры: в Адлерском районе средний «квадрат» в 30-50-метровых квартирах оказался на 42 процента дороже, в Центральном районе — на 41,8 процента, в Хостинском — на 2,4 процента дороже.

По данным риелторов, самый дорогой объект в Лазаревском районе (площадью до 50 «квадратов») в настоящее время выставлен на продажу за 10,6 миллиона рублей. Это студия площадью 31,5 квадратных метров, расположенная в комплексе, возведенном в 2020 году.

Ранее стало известно, что средний срок владения вторичным жильем в Сочи снизился с пяти лет в прежние годы до года-двух. Это объясняется повышенной активностью инвесторов, которые целенаправленно скупили квартиры на курорте для реализации в дальнейшем.