Неизвестный купил самую дорогую квартиру в Азии

В Гонконге продали самое дорогое жилье в Азии. За квартиру в элитном жилом комплексе Mount Nicholson неизвестный покупатель отдал 82,1 миллиона долларов (5,8 миллиарда рублей), пишет South China Morning Post.

Квартал расположен на холмистой возвышенности Пик Виктория — в этом районе часто селятся миллиардеры. В Mount Nicholson 19 домов, в каждом из которых по 48 апартаментов. Имя нового владельца самых дорогих из них риелторы не раскрыли, но отметили, что каждый квадратный фут (0,09 квадратных метра) недвижимости с учетом трех парковочных мест обошелся ему в 18 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) — рекордную для региона сумму. Источники сообщают, что этот же человек приобрел в Mount Nicholson еще одну квартиру за 72 миллиона долларов (пять миллиардов рублей).

По словам экспертов по продаже недвижимости, спрос на элитное жилье в Гонконге вырос на фоне обещаний с середины декабря впервые с начала пандемии открыть для бескарантинных поездок сухопутную границу с материковым Китаем.

В мае в Гонконге был установлен мировой рекорд по стоимости аренды. За съем роскошного дома в финансовом центре Китая попросили 206 тысяч долларов в месяц и около 2,5 миллиона долларов в год. Сумма побила предыдущий рекорд с арендной платой около 174 тысяч долларов в месяц и порядка 2 миллионов долларов в год, который тоже зафиксировали в Гонконге.

