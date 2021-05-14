Назван дом с арендой в миллионы долларов

На мировом рынке жилой недвижимости установлен новый рекорд по стоимости аренды. Дом с ежегодной платой в несколько миллионов долларов сдают в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на китайское СМИ.

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По данным издания Hong Kong Economic Times, роскошный дом в финансовом центре Китая находится по адресу 73 Mount Kellett Road on the Peak. Недвижимость сдается за 206 тысяч долларов в месяц и годовой платой около 2,5 миллионов долларов. Сумма побила мировой рекорд двухмесячной давности с арендой около 174 тысяч долларов в месяц и порядка 2 миллионов долларов в год, который тоже установили в Гонконге.

В доме есть пять спален, собственный лифт, сад площадью 650 квадратных метров, а также вид на Южно-Китайское море. Личность арендатора не раскрывается.

Как подчеркивают аналитики, рост цен в мире на элитные квартиры и дома доказывает повышенный спрос на нее у богатых арендаторов. Не сильно упали в пандемию и продажи дорогого жилья, в том числе на российском рынке. По данным агентства Savills, в первом квартале 2021 года неизвестные потратили на элитные квартиры в Москве 50 миллиардов рублей. За счет этого суммарный бюджет сделок с дорогой недвижимостью в столице вырос с начала года на 47 процентов.