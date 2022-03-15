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Российские школьники собрали скоростной трехколесный вездеход

Школьники из Улан-Удэ собрали трехколесный вездеход

Школьники из Улан-Удэ собрали и настроили скоростной трехколесный вездеход. О своем проекте учащиеся рассказали журналистам Telegram-канала Babr Mash.

По данным канала, 13 молодых россиян в свободное время занимаются в технопарке. Там они освоили токарный и лазерный станки, научились варить металл и паять радиоэлементы. Готовясь к защите своего проекта, ребята поставили себе смелую задачу.

Набросав чертеж в автокаде, школьники приступили к поиску запчастей. В результате у них получилось собрать «Риверс-трайк», способный разгоняться до 120 километров в час.

Рассказывая о вездеходе, руководитель проекта Дамдин Самбилов указал, что у него практически полностью независимая подвеска и интересно реализованное рулевое управление.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет международный инженерно-творческий фестиваль. Уточнялось, что в дни проведения мероприятия школьникам предложат поразмышлять над кейсами компаний-партнеров в области имитационного моделирования, медиа, биологии, IT и VR/AR.

Варвара Кошечкина
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