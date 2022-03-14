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В Нижнем Новгороде пройдет международный инженерно-творческий фестиваль

Фестиваль «ТехноСтрелка» будет проходить в Нижнем Новгороде с 21 по 24 апреля

Фото: nizhny800.ru

Международный инженерно-творческий фестиваль «ТехноСтрелка» пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 апреля. Как уточняет портал «Нижний 800», в дни проведения фестиваля школьникам предложат поразмышлять над кейсами компаний-партнеров в области имитационного моделирования, медиа, биологии, IT и VR/AR.

Для участников мероприятия подготовили четыре хакатона и 30 образовательных площадок. Кроме того, организаторы обещают провести ряд встреч с представителями власти и экспертного сообщества, что даст возможность учащимся обсудить собственные разработки с профессионалами.

Отмечается, что в фестивале примут участие порядка 800 школьников в возрасте 12-18 лет из России, Белоруссии и Узбекистана, а также более 700 экспертов. Победителей «ТехноСтрелки» планируют включить в государственный информационный ресурс об одаренных детях, что гарантирует доступ к научно-образовательным программам и проектам, которые проводятся фондом «Талант и успех». Это, в свою очередь, даст школьникам ряд преимуществ при поступлении в технические вузы.

Регистрация на фестиваль будет проводиться до 31 марта на официальном сайте «ТехноСтрелки». К участию допускаются подопечные всех образовательных организаций в составе команд от двух до восьми человек. После регистрации школьникам предстоит справиться с заданием отборочного этапа. Список команд-участников фестиваля планируют обнародовать 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проведут кинофестиваль «1/6».

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Варвара Кошечкина
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