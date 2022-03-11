В Екатеринбурге проведут кинофестиваль «1/6»

Евразийский кинофестиваль дебютов «1/6» состоится в Екатеринбурге в августе

Евразийский кинофестиваль дебютов состоится в Екатеринбурге летом 2022 года. Об этом сообщает местный информационный портал E1.

Известно, что мероприятие получило название «1/6». Креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев рассказал, что фестиваль планируется провести с 1 по 7 августа. По его словам, участники получат возможность не только презентовать свои фильмы посредством питчинга, но и посетить различные мастерские.

«Пока непонятно, каков будет состав участников, но фестиваль мы все равно будем делать. Планируем серьезную деловую программу (...) Это будет большое индустриальное событие», — высказался Григорьев в интервью изданию.

Ранее в Дагестане провели первый фестиваль национальной книги России. Мероприятие прошло в Махачкале с 9 по 11 декабря 2021 года совместно с книжной ярмаркой «Тарки-Тау», которая проводится в регионе с 2012 года. Отмечается, что в нем приняли участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, а также различных российских издательств.