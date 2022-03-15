Врач объяснил бессмысленность покупки лекарств впрок

Врач Измалков назвал ненужным покупку лекарств впрок из-за их срока годности

Россиянам не стоит покупать лекарства впрок, так как их срок годности ограничен. Также из-за этого может возникнуть дефицит части препаратов, объяснил врач Николай Измалков, его цитирует РИА Новости.

«Подобные действия [скупка лекарств] вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют», — считает специалист.

Он заявил о наличии больших складов с лекарствами у крупных федеральных аптечных сетей и подчеркнул, что запасов для продажи препаратов в розницу хватит на несколько месяцев. Помимо этого, для сохранения нужного числа препаратов сети аптек могут закрыт поставки в лечебные учреждения по действующим контрактам, утверждает Измалков.

Лекарства и медицинские изделия не находятся под санкциями, подчеркнул врач. Он назвал наиболее сложным вопросом решение проблем с логистикой и путями доставки медикаментов, при этом отметив, что крупные поставщики разберутся с этим.

«За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики», — заключил он.

Ранее генеральный директор компании DSM GROUP Сергей Шуляк заявил, что нехватки иностранных лекарств в России не будет, так как существуют альтернативные пути логистики и аналоги из других стран. Он спрогнозировал непрямые поставки для препаратов, которые находятся под патентной защитой.