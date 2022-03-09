Эксперт оценил вероятность дефицита импортных лекарств в России

Генеральный директор компании DSM GROUP Шуляк исключил дефицит зарубежных лекарств в РФ

Дефицита зарубежных лекарств в России не будет, так как существуют альтернативные пути логистики и аналоги из других стран. Так вероятность нехватки иностранных препаратов оценил генеральный директор компании DSM GROUP, член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что дефицита в стране не стоит ожидать, так как ранее некоторые препараты периодически пропадали и появлялись на российском рынке. По его словам, это было связано с перерегистрациями или приостановками определенных заводов, выпускающих лекарства.

«Если говорить о препаратах, которые находятся под патентной защитой, которые эксклюзивны, то будут непрямые поставки. Будут поставки через третьи страны», — объяснил Шуляк.

Эксперт предположил, что лекарства в России подорожают в связи с тем, что конечная цена ингредиентов для создания препаратов будет расти. Однако конечную стоимость рассчитать на данный момент сложно.

По мнению Шуляка, препараты без патентной защиты можно будет свободно приобретать. «Потому что это и российское производство, и Индия, и Китай, и Турция — они спокойно заместят генерический сегмент рынка», — добавил специалист.

Ранее стало известно о подорожании импортных лекарств в России. Стоимость домашней аптечки из иностранных препаратов в первые два дня марта в онлайн-маркетплейсе «Аптека.ру» увеличилась на 4,29 процента.

