В России открыли выставку в честь 110-летнего юбилея отечественной анимации

Во Владивостоке открылась выставка «Все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов»

К 110-летнему юбилею отечественной анимации во Владивостоке открылась выставка «Все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов». Как уточняет ТАСС, ознакомиться с экспозицией можно в Музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Представители музея рассказали журналистам, что размещенная в четырех залах выставка охватывает «золотой век» российской мультипликации — советский период, когда «Союзмультфильм» был крупнейшей анимационной студией в Европе.

Экспозиция выставки включает более 350 экспонатов из фонда архивов киностудии и Государственного центрального музея кино. В частности, посетителям обещают показать кукол, эскизы, раскадровки, коллажи и целлулоидные фазы, раскрывающие этапы создания мультфильмов в разных техниках.

«В 60-80-е годы происходит настоящий расцвет авторской анимации. История работ этого периода нашла отражение в зале "Авторские миры". Среди представленных здесь фильмов широко известный в СССР анимационный мюзикл "Голубой щенок" Ефима Гамбурга, музыкальная фантазия "Шкатулка с секретом", снятая по мотивам сказки Владимира Одоевского "Городок в табакерке", картина "Фильм, фильм, фильм"», — пояснил собеседник агентства.

Гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев отметил, что подготовкой выставки занимался в том числе и специально созданный отдел киностудии, который занимается восстановлением классических картин, рассказывает об истории студии, а также ее известных мастерах и произведениях. «У нас большой опыт в этом направлении, поэтому в этот раз по случаю юбилея отечественной анимации мы представили более широкий взгляд — на всю ее историю в целом», — резюмировал он.

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