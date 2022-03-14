В столице Башкирии пройдет театральный фестиваль
В столице Башкортостана с 20 по 27 марта будет проходить Республиканский театральный фестиваль. Как уточняет «Башинформ», в мероприятии примут участие 12 танцевальных коллективов Уфы, Салавата, Стерлитамака, Сибая и Туймазов.
Участники фестиваля покажут в Уфе 13 спектаклей, предназначенных для самой разной публики.
Кроме того, организаторы планируют провести круглый стол «Театры Башкортостана: пути развития», в ходе которого будут обсуждаться лучшие практики и технологии сценического искусства.
Ранее сообщалось, что международный инженерно-творческий фестиваль «ТехноСтрелка» пройдет в апреле в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что в дни проведения фестиваля школьникам предложат поразмышлять над кейсами компаний-партнеров в области имитационного моделирования, медиа, биологии, IT и VR/AR.