Кандидат в президенты Франции объяснил желание быть похожим на Путина

Кандидат в президенты Франции Земмур заявил, что восхищается патриотизмом Путина

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур объяснил желание быть похожим на президента России Владимира Путина, сославшись на его патриотизм. Его слова приводит РИА Новости.

«После распада СССР Путин, будучи патриотом своей страны, сумел превратить Россию в великую державу. Так вот, будучи патриотом Франции, я хочу защищать интересы наших граждан», — заявил Земмур. Кроме того, он восхитился силой и «жесткостью» русских, напомнив о том, что они «были готовы сжечь свою столицу, лишь бы не преклоняться перед армией Наполеона».

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 10 и 24 апреля. В понедельник, 7 марта, Конституционный совет зарегистрировал двенадцать кандидатов для участия в президентском марафоне, в том числе действующего главу государства Эммануэля Макрона.

По данным соцопросов, результаты которых публиковала французская пресса, Макрон лидирует среди претендентов на пост главы государства.