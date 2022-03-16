Захарова ответила на слова Зеленского о реалистичных позициях Москвы и Киева

Представитель МИД Захарова адресовала Киеву вопрос о реалистичности позиций на переговорах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход российско-украинских переговоров и ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского, подчеркнувшего, что позиции сторон на встречах стали реалистичнее. По мнению российского дипломата, вопрос о том, насколько это соответствует действительности, стоит переадресовать Киеву. Цитату приводит РИА Новости.

«Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне — относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», — отметила Захарова.

Сам Зеленский считает, что Москве и Киеву нужно больше времени, чтобы принятые сторонами решения были в интересах Украины.

Уже состоялись три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставках продуктов и лекарств. Следующий раунд переговоров состоится в среду, 16 марта.

