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Захарова ответила на слова Зеленского о реалистичных позициях Москвы и Киева

Представитель МИД Захарова адресовала Киеву вопрос о реалистичности позиций на переговорах

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход российско-украинских переговоров и ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского, подчеркнувшего, что позиции сторон на встречах стали реалистичнее. По мнению российского дипломата, вопрос о том, насколько это соответствует действительности, стоит переадресовать Киеву. Цитату приводит РИА Новости.

«Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне — относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», — отметила Захарова.

Сам Зеленский считает, что Москве и Киеву нужно больше времени, чтобы принятые сторонами решения были в интересах Украины.

Уже состоялись три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставках продуктов и лекарств. Следующий раунд переговоров состоится в среду, 16 марта.

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Виктория Кондратьева
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