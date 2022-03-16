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В ДНР из-за обстрелов украинских силовиков за месяц погибли 49 мирных жителей

В ДНР из-за обстрелов ВСУ за 27 дней погибли 49 мирных жителей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 49 мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 237 гражданских лиц. Среди них 13 несовершеннолетних. «За 27 дней эскалации со стороны Украины погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки — двое. За день ранены 11 человек, из них четверо с ранее освобожденных военными ДНР территорий», — подчеркнули в центре.

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За этот период повреждены 1146 жилых домов, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали о 20 погибших и девяти пострадавших 14 марта в результате удара украинской ракеты «Точка-У». Позже число получивших ранения возросло до 23. По словам главы республики Дениса Пушилина, среди погибших есть дети.

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Марина Совина
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