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В ДНР назвали число погибших при падении обломков ракеты в Донецке

Штаб ДНР сообщил о гибели 20 человек из-за удара украинской ракеты «Точка У» в Донецке

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В результате падения обломков ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Донецке погибли 20 человек. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По предварительным данным штаба, при падении обломков ракеты погибли 20 человек, еще девять получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что среди погибших есть дети.

Позднее в Минздраве республики уточнили, что число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23, среди них один ребенок.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возле Дома правительства была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). До этого о мощном взрыве в центре города «Ленте.ру» рассказали очевидцы. По словам горожан, взрыв был похож на попадание артиллерийского снаряда.

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Георгий Нестеров
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