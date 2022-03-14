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Очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре Донецка

Очевидцы сообщили, что в центре Донецка прозвучал мощный взрыв

Фото: телеграм-канал «Inside 🅉 Donetsk»

В центре Донецка прозвучал мощный взрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщили очевидцы.

Горожане рассказали, что взрыв был похож на попадание артиллерийского снаряда. Отмечается, что в результате случившегося центр города затянуло дымом.

Ранее представители Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что 13 марта из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены четыре жителя ДНР. Сообщается также, что за день от огня противника пострадали 22 жилых дома в Донецке, Еленовке и Александровке и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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Георгий Нестеров
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