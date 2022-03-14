Названо число раненых из-за обстрелов ВСУ жителей ДНР

В ДНР сообщили о ранении четырех гражданских из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 марта были ранены четыре жителя Донецкой народной республики. Об этом сообщили представители государства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, трое из четырех гражданских пострадали от огня противника на ранее занятых республикой территориях. Также за день пострадали 22 жилых дома в Донецке, Еленовке и Александровке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Всего с украинской стороны за сутки было выпущено 177 снарядов, передали в центре. Число пострадавших и погибших бойцов Народной милиции ДНР не называется.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил информацию о проведении нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, они запланированы на понедельник, 14 марта, и пройдут в формате видеосвязи.