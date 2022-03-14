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Мэр Донецка рассказал подробности обстрела центра города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сбитой возле Дома правительства украинской ракете «Точка-У»

Фото: телеграм-канал «Алексей КулемZин»

В центре Донецка возле Дома правительства была сбита ракета «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности обстрела в своем Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, есть пострадавшие. Информация уточняется.

Ранее о взрыве в центре города «Ленте.ру» рассказали очевидцы. Горожане рассказали, что взрыв был похож на попадание артиллерийского снаряда.

Как уточнили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), в результате обстрела центра города пострадали также административные здания.

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Варвара Кошечкина
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