В Британии поищут деньги Путина

Британия приступит к поиску активов президента России Путина в Лондоне

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью приступит к поиску активов, которые, предположительно, могут принадлежать российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Уточняется, что поиск будет проходить в Лондоне при поддержке разведывательных служб королевства.

«Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала ввести «сотни» новых санкций против России. Она отметила, что санкции затронут российских олигархов и членов их семей, политических союзников Путина и пропагандистов.