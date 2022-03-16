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Российского полицейского заподозрили в мошенничестве с автомобильной страховкой

На Камчатке инспектор полиции инсценировал ДТП ради 400 тысяч рублей от страховой компании

Фото: Globallookpress.com

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело в отношении 34-летнего инспектора полиции, подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года мужчина купил автомобиль с механическими повреждениями, а позже инсценировал с ним ДТП, которое сам задокументировал. Затем он обратился в страховую компанию с фиктивным заявлением о наступлении страхового случая, после чего ему выплатили 400 тысяч рублей.

О преступлении стало известно благодаря сотрудникам собственной безопасности. Во время расследования подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2 февраля сообщалось, что в Уфе полицейских обвинили в мошенничестве и в получении взятки в размере 22,5 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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