Российского полицейского заподозрили в мошенничестве с автомобильной страховкой

На Камчатке инспектор полиции инсценировал ДТП ради 400 тысяч рублей от страховой компании

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело в отношении 34-летнего инспектора полиции, подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года мужчина купил автомобиль с механическими повреждениями, а позже инсценировал с ним ДТП, которое сам задокументировал. Затем он обратился в страховую компанию с фиктивным заявлением о наступлении страхового случая, после чего ему выплатили 400 тысяч рублей.

О преступлении стало известно благодаря сотрудникам собственной безопасности. Во время расследования подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2 февраля сообщалось, что в Уфе полицейских обвинили в мошенничестве и в получении взятки в размере 22,5 миллиона рублей.