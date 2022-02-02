Российских полицейских обвинили в мошенничестве и взятке на 22 миллиона рублей

В Республике Башкортостан бывшему замначальника отдела полиции по Уфимскому району и его сообщнику предъявили обвинение в мошенничестве и получении взятки в 22,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, осенью 2018 года полицейский узнал о расследовании в отношении местного предпринимателя двух уголовных дел и через посредника предложил ему закрыть их за 22,5 миллиона рублей. Деньги он обещал передать должностным лицам, которые обеспечат прекращение уголовного преследования или вынесение оправдательного приговора.

Обрадованный предложением предприниматель согласился и в период с ноября 2018-го по февраль 2021 года передал сообщникам указанную сумму. При этом полицейские не собирались помогать россиянину решить его проблему. Оба попались сотрудникам ФСБ и были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий во время получения очередной взятки.

Выяснилось, что 59-летний сообщник основного фигуранта дела обманул доверчивого коммерсанта еще на 700 тысяч рублей, пообещав решить вопрос с итогами проверки МЧС, которая выявила в его производственных помещениях множество нарушений. При этом решить проблему мошенник не мог.

Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, на время следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество одного из обвиняемых наложен арест.