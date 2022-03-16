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На начальника возложили вину за самоубийство судебного пристава в Москве

СКР возложил вину за самоубийство пристава Ахундова в Москве на его руководителя

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) раскрыл причину гибели судебного пристава Джамиля Ахундова, покончившего с собой при исполнении должностных обязанностей в Хорошевском суде Москвы утром 9 июля 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Задержан непосредственный руководитель погибшего Ян Початков, занимающий должность заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Северо-Западного административного округа столицы. Именно на него следователи возлагают вину за суицид подчиненного.

Из материалов дела следует, что Початков с 3 декабря 2018 года по 9 июля 2021 года систематически подвергал унижениям Ахундова, «воздействуя на психику и морально-деловые качества». Издеваясь над ним в присутствии личного состава, начальник хотел «умалить положительную самооценку и дискредитировать профессиональные и личностные качества» подчиненного. По данным следствия, подозреваемый также применял физическое насилие к Ахундову. Пристав намеревался уволиться, но начальник усилил свое давление на него, не позволяя уйти со службы.

«Надо понимать, что Джамиль был воспитан так, что нельзя перечить старшим, а здесь получилось, что у человека, получившего мизерный пост, просто снесло крышу от власти и безнаказанности», — заявил адвокат семьи погибшего Максим Пашков, добившийся возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Початкова.

Тело 30-летнего Ахундова, выпускника Российской государственной академии правосудия, работавшего младшим судебным приставом, было обнаружено утром 9 июля 2021 года в туалете Хорошевского суда Москвы на улице Маршала Тухачевского. Рядом с ним находился табельный пистолет.

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Любовь Ширижик
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