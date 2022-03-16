Застрявшие в Анталье россияне рассказали о сложностях возвращения на родину

Группа российских туристов из 46 человек шестые сутки не может вернуться домой из Турции

Группа российских туристов из 46 человек, застрявшая в Анталье, шестые сутки не может вернуться домой из-за постоянного переноса вылета. О сложностях возвращения россиян на родину сообщает РИА Новости.

По словам одной из путешественниц, они должны были улететь из Турции в Минеральные Воды 11 марта, однако рейс был отменен. Позже вылет переносили еще три раза. «13 марта нам скинули информацию о том, что вылет у нас будет 16 марта в Москву, Внуково. Заверили, что точно улетим. Но со вчерашнего дня данный рейс находится в статусе отмененного», — пожаловалась она.

Женщина рассказала, что приобретала тур у компании Sarabi Travel, а перевозчиком на маршруте была российская авиакомпания Azur Air, из-за чего бесплатно воспользоваться вывозным рейсом «Аэрофлота» отдыхающая не может — билеты были изначально приобретены у другого перевозчика. При этом россиянка добавила, что 16 марта подошло время оплаты проживания в гостинице, однако снятые до введения западных санкций наличные деньги уже заканчиваются.

«Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но в ней ни мы, ни авиакомпании не виноваты. Туристам надо набраться терпения. Их обязательно вывезут», — высказался директор турфирмы Ресул Рызаоглу.

Ранее в марте стало известно, что более 10,5 тысячи самостоятельных отечественных путешественников, находящихся за границей, испытывают сложности с возвращением на родину. Отмечается, что больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде.