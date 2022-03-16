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Подсчитано число застрявших за границей российских туристов

Более 10,5 тысячи российских туристов сообщили о сложностях с возвращением на родину

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Более 10,5 тысячи самостоятельных отечественных туристов, находящихся в настоящее время за границей, испытывают сложности с возвращением на родину. Актуальное число застрявших за рубежом российских граждан подсчитали в Ростуризме, сообщает «Интерфакс».

Как отметили в ведомстве, форму обратной связи на госуслугах, через которую можно сообщить о своем нахождении за рубежом, заполнили более 10,5 тысячи человек. При этом девять тысяч из них — это путешественники, у которых были обратные билеты, однако их рейсы не состоялись.

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«Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также наши самостоятельные туристы есть в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах и в ряде других стран», — говорится в сообщении.

В Ростуризме добавили, что ведомство совместно с туроператорами по возможности (при наличии свободных мест) организуют вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами. Кроме того, идет согласование дополнительных специальных рейсов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» 17 и 18 марта организует возвращение российских туристов с Сейшельских островов, ОАЭ и Таиланда. 17 марта перевозчик выполнит рейс по маршруту ДубайМосква, на 18 марта запланированы спецрейсы Бангкок — Москва и Виктория — Москва.

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Дарья Рыбак
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