«Аэрофлот» анонсировал новые вывозные рейсы из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел

«Аэрофлот» 17 и 18 марта организует вывозные рейсы из Дубая, Бангкока и Виктории

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 17-18 марта организует возвращение российских туристов с Сейшельских островов, ОАЭ и Таиланда. Анонс новых спецрейсов перевозчик разместил на своем сайте.

Так, 17 марта авиакомпания выполнит рейс по маршруту Дубай — Москва (вылет в 10:50 по местному времени). На 18 марта запланированы спецрейсы Бангкок — Москва (вылет в 13:35) и Виктория — Москва (вылет в 22:20).

В авиакомпании отметили, что к рейсам будут допущены все российские граждане, имеющие билеты перевозчика «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из России. Также в «Аэрофлоте» обратили внимание на то, что после получения оповещения о специальном рейсе пассажирам необходимо обязательно подтвердить свое намерение воспользоваться перелетом, позвонив в контакт-центр компании по круглосуточным бесплатным телефонам контакт-центра.