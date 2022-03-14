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«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Турции и Таиланда

15 марта «Аэрофлот» вывезет российских туристов с курортов Турции и Таиланда

Фото: Shutterstock

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Турции и Таиланда для возвращения на родину российских туристов, застрявших за границей. Об этом перевозчик сообщает на своем сайте.

Уточняется, что на борт смогут попасть граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» туда-обратно и воспользовавшиеся первой частью билета, то есть улетев по нему из страны. Рейсы будут выполнены отечественной чартерной компанией iFly.

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Вывозной рейс F7 7776 из турецкого курорта Анталья вылетит в аэропорт Внуково 15 марта в 06:40 по местному времени, из Стамбула — в 21:00. В тот же день в 17:00 по местному времени состоится вывозной рейс F7 9664 из Пхукета (Таиланд) с прилетом во Внуково в 23:50.

Отечественных туристов будут оповещать о выполняемых рейсах по телефону, электронной почте или СМС. «Обращаем внимание, что после получения оповещения о выполняемом рейсе пассажиру необходимо обязательно подтвердить свое намерение воспользоваться перевозкой, позвонив в контакт-центр "Аэрофлота" по круглосуточным телефонам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 15 марта «Аэрофлот» также организует спецрейсы из Египта и Шри-Ланки для возвращения домой российских туристов. Так, на 15 марта запланирован рейс SU6898 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в аэропорт Шереметьево в 13:00 по местному времени.

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Валентина Процкова
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