Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

«Аэрофлот» скорректировал график вывозных рейсов из Египта и Шри-Ланки

График спецрейсов из Египта и Шри-Ланки скорректировали из-за задержки с разрешениями

Фото: Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала график вывозных рейсов для возвращения домой российских туристов, застрявших в Египте и Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Так, на 15 марта запланирован спецрейс SU6898 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в аэропорт Шереметьево в 13:00 по местному времени. При этом отмечается, что рейс из Хургады (Египет) будет объединен с рейсом SU6898 из Шарм-эш-Шейха и выполнен по маршруту Шарм-эш-Шейх — ХургадаМосква. Кроме того, 16 марта в 1:30 по местному времени вылет рейса SU6266 из столицы Шри-Ланки Коломбо с прилетом в Шереметьево в 8:15.

В пресс-службе объяснили, что время вылета самолетов изменено из-за задержки в получении компании необходимых разрешений на выполнение данных международных рейсов.

Об организации вывозных рейсов из Египта и Шри-Ланки отечественным путешественникам сообщили в воскресенье, 13 марта. На борт смогут попасть граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» туда-обратно и воспользовавшиеся первой частью билета, то есть улетев по нему из страны. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Instagram внесли в реестр запрещенных сайтов
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
В Тайване разбился военный истребитель
У россиян насчитали 90 миллиардов долларов наличными
Почти 40 тысяч эвакуированных в Россию жителей Донбасса получили выплаты
Назван удачный для вложений тип жилья
Психолог назвала проверенный способ справиться с тревогой и стрессом
Российский психолог назвала упражнение для борьбы с тревогой
Российские компании попросили сдержать цены на электричество
Ресторатор предсказала развитие российского фастфуда после ухода крупных сетей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.