«Аэрофлот» скорректировал график вывозных рейсов из Египта и Шри-Ланки

График спецрейсов из Египта и Шри-Ланки скорректировали из-за задержки с разрешениями

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала график вывозных рейсов для возвращения домой российских туристов, застрявших в Египте и Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Так, на 15 марта запланирован спецрейс SU6898 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в аэропорт Шереметьево в 13:00 по местному времени. При этом отмечается, что рейс из Хургады (Египет) будет объединен с рейсом SU6898 из Шарм-эш-Шейха и выполнен по маршруту Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва. Кроме того, 16 марта в 1:30 по местному времени вылет рейса SU6266 из столицы Шри-Ланки Коломбо с прилетом в Шереметьево в 8:15.

В пресс-службе объяснили, что время вылета самолетов изменено из-за задержки в получении компании необходимых разрешений на выполнение данных международных рейсов.

Об организации вывозных рейсов из Египта и Шри-Ланки отечественным путешественникам сообщили в воскресенье, 13 марта. На борт смогут попасть граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» туда-обратно и воспользовавшиеся первой частью билета, то есть улетев по нему из страны. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия».