«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Египта и Шри-Ланки

«Аэрофлот» 14 и 15 марта вывезет российских туристов с египетских курортов и из Шри-Ланки

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Египта и Шри-Ланки для возвращения домой российских туристов, застрявших за границей. Об этом перевозчик сообщает на своем сайте.

Отмечается, что на борт смогут попасть граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» туда-обратно и воспользовавшиеся первой частью билета, то есть улетев по нему из страны. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия».

Рейс FV6266 из столицы Шри-Ланки Коломбо вылетит в аэропорт Шереметьево 14 марта в 14:00 по местному времени. В тот же день в 11:30 по местному времени состоится вывозной рейс FV6696 с египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

15 марта в 4:15 состоится вылет рейса FV6998 из Хургады с прилетом в Шереметьево в 11:35.

Пассажиров обещают оповестить о выполняемых рейсах по телефону, электронной почти или СМС, а также обращают внимание, что бронированием на подобный рейс можно воспользоваться только один раз — заявленное, но неиспользованное бронирование будет аннулировано.

Также «Аэрофлот» сообщил, что работает по организации новых вывозных рейсов для россиян из-за границы.

Ранее россиянам дали совет по возвращению из-за рубежа. Владелец турагентства Майя Котляр считает, что по возможности туристам лучше добираться до России самостоятельно, так как организация вывозных рейсов займет неопределенное время.

