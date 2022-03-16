В Белоруссии автору поста о Лукашенко дали пять лет колонии

В Белоруссии активиста Виноградова приговорили к пяти годам колонии за пост о Лукашенко

В Белоруссии активиста Павла Виноградова приговорили к пяти годам колонии за пост в Facebook о президенте страны Александре Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна».

Виноградова признали виновным в разжигании вражды по статье 130 УК Белоруссии, а также клевете Лукашенко (статья 367 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд прошел в закрытом режиме.

В августе 2021 года против активиста было возбуждено уголовное дело о клевете на президента Белоруссии после поста в Facebook, опубликованного 8 мая. Автор публикации выступил с критикой в адрес Лукашенко и призвал выйти на акции протеста 9 мая.

В июле активиста задержали на 15 суток за пост. Суд расценил сообщение как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП). Позже Виноградов получил 30 суток ареста по той же статье. 22 декабря активиста вновь задержали. С тех пор он находился в СИЗО.

Павла Виноградова уже приговаривали к четырем годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках после президентских выборов 2010 года. Вскоре Лукашенко помиловал активиста.

В 2012 году он стал одним из авторов «акции игрушек». Активисты выставили возле здания Национальной библиотеки Белоруссии мягкие игрушки с транспарантами, на которых были написаны различные лозунги.