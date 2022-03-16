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Кадыров рассказал об отеческой заботе Путина

Кадыров заявил, что Путин в ходе телефонного разговора попросил «беречь ребят»

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в совещании Президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства передал слова благодарности военнослужащим из Чеченской Республики, выполняющим поставленные задачи на Украине. Путин отметил, что они «выполняют свой профессиональный долг в высшей степени достойно», добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что после совещания он провел телефонный разговор с российским лидером. «Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят», — поделился Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров призвал Службу безопасности Украины (СБУ) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев с украинским гражданством. Он также пообещал, что все причастные к «нацистским проявлениям» будут наказаны.

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Ксения Назарова
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