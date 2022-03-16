Кадыров пообещал наказать виновных в похищениях чеченцев на Украине

Кадыров призвал СБУ и ВСУ прекратить похищать невинных чеченцев с украинским гражданством

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Службу безопасности Украины (СБУ) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев с украинским гражданством. Видеообращение с призывом опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Кадыров также пообещал, что все причастные к «нацистским проявлениям» будут наказаны. «Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом», — заявил глава Чечни. Он также посоветовал отпустить невинных, пока не поздно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военные достойно выполняют свои задачи на Украине. «Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие выполняют свой воинский долг перед Родиной, так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно», — сказал Путин и пообещал позвонить Кадырову отдельно.

