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Путин высказался о задачах чеченских военных на Украине

Путин заявил Кадырову о достойном выполнении задач на Украине чеченскими военными
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Чеченские военные достойно выполняют свои задачи на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь в ходе совещания к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает РИА Новости.

«Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие выполняют свой воинский долг перед Родиной, так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно», — сказал Путин и пообещал позвонить Кадырову отдельно.

Глава государства также попросил руководителя региона передать привет находящимся на Украине российским военным. «Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай», — сказал российский лидер в ответ на готовность Кадырова выполнить любой приказ.

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Кадыров после этого неоднократно отчитывался об успехах чеченских бойцов, участвующих в операции.

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Варвара Кошечкина
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