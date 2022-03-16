Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин попросил Кадырова передать привет военным на Украине

Президент Путин попросил главу Чечни Кадырова передать привет военным на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой передать привет находящимся на Украине российским военным. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасибо Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай», — сказал Путин в ходе совещания в ответ на готовность Кадырова выполнить любой приказ.

Ранее появились данные о нахождении руководителя региона на Украине — в сети опубликовали видео, на котором Кадыров запечатлен в окружении чеченских бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине.

Позже Кадыров подтвердил эти сведения и уточнил, что он находился в Гостомеле. «На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?» — спросил глава Чечни.

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Кадыров после этого неоднократно отчитывался об успехах чеченских бойцов, участвующих в операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
Журналист рассказал о компромате на королеву в мемуарах принца Гарри
Монеточка пожаловалась фанатам на финансовые проблемы
Раскрыты новые характеристики двойной звездной системы Гамма Цефея
СКР возбудит дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине
Польша срочно закупит ударные беспилотники у США
В Таиланде придумали способ вернуть туристов в страну
Европейская страна признала невозможным запрет въезда Абрамовичу
В Молдавии рассказали о срыве договоренностей вокруг долга перед «Газпромом»
Кремль прокомментировал данные о мирном плане России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.