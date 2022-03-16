Путин попросил Кадырова передать привет военным на Украине

Президент Путин попросил главу Чечни Кадырова передать привет военным на Украине

Президент России Владимир Путин обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой передать привет находящимся на Украине российским военным. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасибо Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай», — сказал Путин в ходе совещания в ответ на готовность Кадырова выполнить любой приказ.

Ранее появились данные о нахождении руководителя региона на Украине — в сети опубликовали видео, на котором Кадыров запечатлен в окружении чеченских бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине.

Позже Кадыров подтвердил эти сведения и уточнил, что он находился в Гостомеле. «На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?» — спросил глава Чечни.

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Кадыров после этого неоднократно отчитывался об успехах чеченских бойцов, участвующих в операции.