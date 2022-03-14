Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что был примерно в 20 километрах от Киева на днях

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем возможном местонахождении на Украине и рассказал о том, где находится, в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, на распространенном в сети видео он находится в Гостомеле. «На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?» — спросил он.

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Кадры, на которых Рамзан Кадыров запечатлен в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине, опубликовала ЧГТРК «Грозный». Вместе с этим телеканал RT сообщил, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону спецоперации.

Позже глава Чечни рассказал, что в зону проведения спецоперации прибыл депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Кадыров отметил, что Делимханов не стал «отсиживаться в стороне», а решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.

Кадыров предложил украинским военным сдаться

О том, что подразделения чеченских военных находятся недалеко от Киева, «в непосредственной близости от столицы Украины», Кадыров заявил накануне вечером. «Приказ все еще в силе — действовать до полного уничтожения нациков!» — заявил он.

Глава Чечни указал на то, что украинская разведка «совсем не умеет работать», а также предложил тем, кто сопротивляется, сдаться. «Становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — констатировал Кадыров.

Кроме того, Кадыров пригрозил советнику главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу, который до этого заявил, что если глава Чечни находится под Киевом, его уничтожат Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — написал он.

Глава Чечни призвал не реагировать на призывы националистов

При этом мирным украинцам Кадыров пообещал скорое наступление мирной жизни. Он призвал их не вступать в ряды добровольцев и не реагировать на призывы националистов. «Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — предостерег глава Чечни.

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24 февраля о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса объявил президент России Владимир Путин. Ее целью называлась «демилитаризация и денацификация» Украины. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.