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Кадыров пообещал украинцам мирную жизнь

Кадыров пообещал украинцам скорую мирную жизнь и призвал не вступать в ряды добровольцев

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мирным гражданам Украины. В своем Telegram-канале он пообещал им скорое наступление мирной жизни.

Также он предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев, несмотря на призывы националистов. «Это не изменит исход спецоперации, а вы станете всего лишь одноразовыми солдатами», — заявил он. Кадыров рассказал, что получил списки добровольцев из Житомирской области и передал их командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову «для использования по назначению».

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен Кадыров в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине. На записи показано, как глава Чечни общается с чеченскими военнослужащими. Он слушает доклад о ходе боев на территории Донецкой народной республики, а также подробности наступления. «Та стратегия, которую вы нам подсказали, сработала на сто процентов», — говорит один из собеседников руководителя региона.

12 марта Кадыров заявил о бегстве украинских военных при виде чеченских бойцов. По его словам, бойцы российской армии обеспечивают местных жителей «долгожданной защитой». Глава Чечни выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от «расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

Марина Совина
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