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На Украине захотели получить «абсолютные гарантии безопасности»

Михаил Подоляк заявил, что Киев рассчитывает получить «абсолютные гарантии безопасности»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Киев рассчитывает получить «абсолютные гарантии безопасности» для Украины, обязывающие участников соответствующего возможного соглашения защищать республику. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинское руководство нацелено на получение действующих гарантий, а не «протокольных или "будапештских"» (речь о заключенном в 1994 году Будапештском меморандуме — прим. «Ленты.ру»). В частности, Подоляк отметил, что в случае конфликта на Украине гаранты должны будут принимать активное участие в боевых действиях на ее стороне и обеспечивать оперативные поставки необходимого вооружения.

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Георгий Нестеров
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