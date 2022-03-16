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На Украине заявили о подготовке документов для встречи Путина и Зеленского

Член киевской делегации сообщил о подготовке документов для подписания Путиным и Зеленским
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украинская и российская стороны приступили к подготовке документов, которые могут быть подписаны на возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина и положат конец конфликту. Об этом заявил член киевской делегации, советник руководителя офиса главы республики Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

По его словам, прямые переговоры лидеров двух стран — единственный способ урегулировать текущую ситуацию, и обе стороны усиленно работают над организацией такой встречи.

«Очевидно, что это может случиться скоро», — считает Подоляк.

Ранее Владимир Зеленский обратился к конгрессу США с просьбой предоставить Украине помощь для противостояния России. В частности, он попросил закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

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Алевтина Запольская
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