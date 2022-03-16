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Госсекретарь США заявил о возможностях для диалога с Россией

Госсекретарь США Блинкен заявил, что возможности для общения с Россией есть всегда

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Возможности общения есть всегда, заявил госсекретарь США Этони Блинкен, отвечая на вопрос о каналах связи властей Соединенных Штатов и России. Слова госсекретаря приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Всегда есть возможности общения», — сказал Блинкен в интервью Национальному общественному радио в ответ на вопрос, есть ли у Соединенных Штатов прямой канал для диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, дипломатия в конечном счете должна быть частью решения кризиса вокруг Украины.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал условие для контактов США и России и допустил их организацию для деэскалации ситуации на Украине. По его словам, Вашингтон готов к диалогу, если поймет, что «вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия».

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15 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация выступает за переговорный процесс Украины и России. По ее словам, администрация США ежедневно выходит на контакт с Киевом по этому вопросу.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В ответ на это США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

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Алина Гончарова
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