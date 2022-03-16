Названо условие для контактов США и России на высоком уровне

Госдеп допустил переговоры США и России на высоком уровне для деэскалации на Украине

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил, в каком случае могут состояться переговоры США и России на высоком уровне, сообщает ТАСС.

Прайс назвал условие для контактов США и России и допустил их организацию для деэскалации ситуации на Украине. По его словам, Штаты готовы к диалогу, если поймут, что «вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия».

Журналисты задали Прайсу вопрос, проводили ли Вашингтон и Москва прямые переговоры с начала военной спецоперации на Украине. Представитель Госдепа ответил, что диалог проходил между Россией и партнерами, союзниками США. Прайс подчеркнул, что ни одни из этих контактов не привели к деэскалации на Украине.

Ранее Белый дом поддержал диалог между Россией и Украиной. Пресс-секретарь ведомства Джен Псаки отметила, что США ежедневно выходят на контакт с Киевом по этому вопросу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.