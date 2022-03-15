Белый дом поддержал диалог между Россией и Украиной

Белый дом заявил, что США поддерживают действия Украины для выстраивания диалога с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация выступает за переговорный процесс Украины и России, сообщает РИА Новости.

Псаки заявила, что США поддерживают действия Украины для выстраивания диалога с Россией. Белый дом ежедневно выходит на контакт с Киевом по этому вопросу.

«Владимир Зеленский — лидер Украины, и у него есть полномочия проводить переговоры с Россией. Мы поддерживаем эти усилия», — заявила она в ходе регулярного брифинга.

Ранее Псаки заявила о готовности США разместить у себя украинских беженцев. По ее словам, президент страны Джо Байден поддерживает это решение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.