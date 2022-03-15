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США приготовились принять беженцев из Украины

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила о готовности США разместить украинских беженцев
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга прокомментировала, готовы ли США разместить у себя беженцев из Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

Псаки заявила о готовности США принять украинских беженцев. По ее словам, Штаты вместе со своими партнерами рассматривают меры поддержки таких людей.

«У нас продолжаются внутренние дискуссии на тему того, как наилучшим образом поддержать беженцев, которые покидают Украину», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

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Псаки добавила, что президент США Джо Байден поддерживает это решение. «Президент Джо Байден приветствовал бы их приезд в США», — отметила она.

Ранее Минобороны сообщило о желании беженцев эвакуироваться только в Россию. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерала-полковника Михаила Мизинцева, мирные жители не рассматривают варианты выхода в страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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